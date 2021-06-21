روسيا – ظهرت على شبكة الإنترنت صور فوتوغرافية لدبابة “تي-72 بي 3” المزودة بقبعة مقاومة للصواريخ المضادة للدبابات.

وتم عرض الدبابة المزودة بمنظومة جديدة للحماية ضد الصواريخ المضادة للدبابات في ميدان التدريب “كاداموسكي” في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا حيث شاركت دبابات “تي – 72 بي 3” في التدريبات وأطلقت النيران على الأهداف المتحركة من مسافة تتراوح بين 200 متر و2000 متر وذلك باستخدام ذخائر المدافع والرشاشات الثقيلة.

وتشبه المنظومة الجديدة المنصوبة في أعلى برج الدبابة حافة القبعة. لذلك أطلق عليها الجنود تسمية “حافة القبعة الشمسية”.

يذكر أن المنظومات الحديثة المضادة للدبابات، بما فيها منظومة Javelin الأمريكية غالبا توجه صواريخها إلى أجزاء الدبابة الحساسة مثل سقف برجها.

وعلاوة على ذلك فإن الدرونات الضاربة تستهدف عادة أعالي أبراج الدبابات باعتبارها أجزاء غير محمية من التأثير الناري.

فيما لم تورد وسائل الإعلام معلومات عن مبدأ عمل المنظومة الجديدة. بينما يعتقد الخبراء أن الغاية من “القبعة الشمسية” هي جعل الصواريخ المضادة للدبابات تنفجر في الجو قبل أن تصل سقف برج الدبابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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