ليبيا- نفى مدير إدارة تطعيمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو ما يشاع حول الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح “سبوتنيك” الروسي لوباء كورونا.
وأشار سميو في تصريحات لمنصة فواصل الإعلامية اطلعت عليها صحيفة المرصد أنه لم يتم تبليغ السلطات الليبية المعنية بهذا الأمر من الشركة الروسية لافتا إلى أنه لا توجد أي قرارات معلنة في هذا السياق.
وأكد سميو إن ما وصل أخيرا إلى مطار معيتيقة الدولي كشحنة جديدة من لقاح “سبوتنيك” هي من الجرعة الأولى للقاح فيما لا زال الانتظار قائما لإفراج عن الشحنة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لتوزيعها على المستهدفين.
وبين سميو أن عدد من حصلوا على لقاحات كورونا حتى الآن في ليبيا وصل إلى 360 ألف و700 شخص شخص فيما بلغ عدد المسجلين في منظومة التطعيم ضد وباء كورونا الراغبين في تلقي الجرعة الأولى 900 ألف شخص.