ليبيا- نفى مدير إدارة تطعيمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد ‏الباسط سميو ما يشاع حول الاكتفاء بجرعة واحدة من ‏لقاح “سبوتنيك” الروسي لوباء كورونا.

وأشار سميو في تصريحات لمنصة فواصل الإعلامية اطلعت عليها صحيفة المرصد أنه لم يتم تبليغ السلطات ‏الليبية المعنية بهذا الأمر من الشركة الروسية لافتا إلى أنه لا توجد أي قرارات معلنة في ‏هذا السياق.‏

وأكد سميو إن ما ‏وصل أخيرا إلى ‏مطار معيتيقة الدولي كشحنة جديدة من لقاح “سبوتنيك” هي من ‏الجرعة الأولى للقاح فيما لا زال الانتظار قائما لإفراج عن الشحنة من مركز ‏الرقابة على الأغذية والأدوية ‏لتوزيعها على المستهدفين.‏

وبين سميو أن عدد من حصلوا على لقاحات كورونا حتى الآن في ليبيا وصل إلى 360 ألف و700 شخص ‏شخص فيما ‏بلغ عدد المسجلين في منظومة التطعيم ضد ‏وباء كورونا ‏الراغبين في تلقي الجرعة الأولى 900 ألف شخص.‏

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