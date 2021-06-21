روسيا – أكد دينيس بروتسينكو كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا لعلاج الأمراض المعدية، إن التكهنات المتداولة حول وجود تأثير سلبي للقاح ضد كوفيد على الجهاز التناسلي، عديمة الصحة.

وأضاف الطبيب المعروف: “أنا لا أفهم مطلقا من أين يأتون بهذا الكلام الفارغ”.

وأكد بروتسينكو، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تم تصميمها على أساس تكنولوجيات تم استخدامها بالفعل من قبل.

وتابع الطبيب: “لقد تم تطعيمنا ضد شلل الأطفال، ولكن ذلك لم يتسبب بالعقم ولم يسفر عنه اختفاء البشرية”. وأشار إلى أن الأطباء، يحتاجون عادة إلى بعض الحجج للقول ما إذا كان هذا الدواء أو ذاك ذلك جيدا أو سيئا. وقال: “والحديث عن العقم بعد التطعيم في الوقت الراهن، هو في الواقع تكهنات لأنه لا توجد بيانات تؤكد وجود ذلك”.

في وقت سابق، أكدت الهيئة الفدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا لا تؤثر على القدرة على الإنجاب ولا تتسبب بالعقم. وشددت على أن هذه الأدوية اجتازت الاختبارات اللازمة لتقييم تأثيرها على النسل. لا يوجد دليل على أن أي لقاح، بما في ذلك اللقاح ضد فيروس كورونا، يمكن أن يؤثر على الجهاز التناسلي.

المصدر: نوفوستي

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