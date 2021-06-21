فرنسا – أفادت شبكة “RMC” الفرنسية، بأن المهاجم عثمان ديمبلي، غادر صباح اليوم الاثنين، معسكر منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعد تأكد غيابه لثلاثة أسابيع بسبب إصابته في الركبة.

وزج ديديه ديشامب، المير الفني لمنتخب فرسنا، بمواطنه ديمبيلي في الدقيقة 57 من مباراته أمام نظيره الهنغاري (1-1)، ولكنه اضطر لاستبداله عند الدقيقة 87 بعد تلقي المهاجم إصابة في الركبة.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن اللاعب تعرض لكدمة في أوتار الركبة لذا اضطر لاستبداله قبل قائق من نهايتها.

واستهل منتخب فرنسا مشواره في النسخة التـ16 لنهائيات بطولة أمم أوروبا، بفوز ثمين على نظيره الألماني (1-0)، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام نظيره الهنغاري (1-1)، ويتصدر ترتيب مجموعة “الموت” السادسة، برصيد 4 نقاط، قبل مباراته الأخيرة أمام منتخب البرتغال حامل اللقب، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات

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