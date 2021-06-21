ليبيا – أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم(152) لسنة 2021 وذلك لسحب القرار رقم (146) لسنة 2021.

القرار نص في مادته الأولى بحسب ما افادت وكالة الأنباء الليبية ” وال – بنغازي ” على سحب التسمية من عبد الرحمن صالح زايد وكيلاً لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية.

وشدد القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالباً كل الجهات المختصة بتنفيذه.

وبحسب ماذكر موقع “العين الإخبارية” نشرت العديد من الصفحات الليبية والمواقع المحلية وثائق تثبت أن زايد ” محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا من محكمة استئناف القاهرة بسنة 2019، وتغريمه بمبلغ 500 ألف جنيه.

واتهمت المحكمة زيد بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب البشر، رفقة إسلام محمود وعدد من التهمين حيث قاموا باستقطاب راغبي السفر بمختلف جنسياتهم واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من ليبيا وتمكنوا من استخراج تصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري إلى السودان ثم تهريبهم إلى ليبيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك للمنفعة المادية.

بدوره، قال حافظ السنوسي الحقوقي الليبي إن الحكم وإن كان نهائيا لصدوره عن دائرة الاستئناف فإنه يسقط بمثول المتهم أمام القضاء، لأنه صدر غيابيا.

وأردف في تصريح لموقع ” العين الإخبارية” أمس السبت رأى أنه لا مانع قانونا من تعيينه في هذا المنصب ما لم يصدق على الحكم من الخارجية المصرية والسفارة الليبية ويرسل إلى رئيس الحكومة لينبه أن الشخص المعين صاحب سوابق.

وأشار إلى أن الحكم حتى لو أسقط فإن الحكومة الليبية ستكون في حرج من تعيينه خاصة أن المناصب العليا -ومن بينها وكالة الوزارة- تتطلب أن يكون المعين حسن السير والسلوك وألا يكون متهما في قضية مخلة للشرف ولو أعيد له الاعتبار، فكان على الدبيبة سحب قرار التعيين.

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