ليبيا – تناول تقرير إخباري كلمة السفير “فام هاي آنه” نائب المندوب الدائم لفيتنام بالأمم المتحدة خلال مشاركته افتراضيا باجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

التقرير الذي نشره القسم الإنجليزي بشبكة “بنه ديونغ” الإخبارية الفيتنامية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “آنه” تشديده على ضرورة الحفاظ على الاتجاه الإيجابي للعملية السياسية الحالية في ليبيا وتحسينه حتى الوصول إلى نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف الديبلوماسي الفيتنامي إن هذه الانتخابات تهدف لتحقيق السلام والاستقرار مؤكدا أن فيتنام تؤيد إنهاء المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية في البلاد مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتسريح العسكريين ونزع سلاحهم وإعادة دمجهم وترحيلهم من دون إحداث آثار سلبية على الوضع في ليبيا والدول المجاورة والمنطقة.

ودعا “آنه” إلى تسوية محسنة لأصل المشكلة من خلال بناء الثقة وتعزيز الحوار والمصالحة والتسامح وتعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب والمجتمع مع أهمية تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودول الجوار والشركاء وخاصة الاتحاد الإفريقي.

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