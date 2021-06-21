ليبيا – تدارس رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات فيصل قرقاب مع وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الشركة القابضة للاتصالات طالعته صحيفة المرصد أكد إن الجانبين الليبي والمصري بحثا في القاهرة سيل تنفيذ هذه المشروعات عبر نظام التعاون المشترك ووفقا لمذكرات التفاهم الـ3 الموقعة بين مصر وليبيا و2 منها لإعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية.

وأضاف البيان إن هتين المذكرتين تهدفان الاستفادة من المنظومة المصرية للكوابل الدولية فيما تعمل المذكرة الثالثة على بناء القدرات وإعداد الكوادر التقنية من الشباب الليبي بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات المصرية مؤكدا طرح رؤى حول سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح البيان إن هذا التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي والخدمات البريدية وبناء القدرات وصقل المهارات الرقمية للشباب في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات فضلا عن التعاون في المجالات المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات.

وتابع البيان إن التعاون يتضمن تأهيل الكوادر الليبية فى مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات السيبرانية فيما شدد قرقاب على مشاركة مصر لليبيا فى رحلتها للتنمية والتطوير من خلال الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات تمثل أولوية ليبية خلال العامين الحالي والمقبل.

وأضاف البيان إن كل هذا يشمل الاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي في مؤسسات الدولة ومكننة العمليات الخدمية الحكومية فيما الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة تشرف على أعمال التحول الرقمي في ليبيا والتعاون في مجالات البنية التحتية والتدريب.

واستمر البيان في التوضيح إن هذه الشركة ستعمل على وضع آليات لتحفيز القطاع الخاص في ليبيا وخلق التكامل وتشجيع الشراكات بين الشركات في كلا البلدين مع توفير كافة السبل لإنجاح هذه التعاون في وقت قال فيه طلعت إنه لمس خلال زيارته إلى ليبيا منذ شهرين النهضة التي تشهدها البلاد.

وأضاف البيان إن هذه النهضة تأتي لأن إرادة الشعب والحكومة الليبية على تحقيق ذلك مؤكدا الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من البلدين لوضع خطة محددة بموضوعات وجدول زمني لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك في مجالات الربط البيني والكوابل البحرية ومشروعات التحول الرقمي.

وبين طلعت إن كل هذا سيتم من خلال نقل التجربة المصرية لليبيا والاستفادة من قصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا المجال فضلا عن التعاون لخلق كوادر متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استضافة الشباب الليبي في دورات تدريبية في مصر وإنشاء مراكز للتدريب في المدن الليبية.

واختتم طلعت بالإشارة إلى أهمية التعاون في مجالات ريادة الأعمال ورعاية الفكر الابتكاري للشباب ومراكز البيانات وإدارة المشروعات مع بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية في إدارة المشروعات بليبيا وتبادل الرؤى وقصص النجاح والخبرات بين البلدين في هذا المجال.

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