ليبيا – قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف إن فتح الطريق الساحلي استبق مؤتمر برلين 2 لسببين، أولها أن المتورطين في غلقه خشوا من فرض عقوبات دولية كان متوقعا إدراجها في توصيات المجتمعين إلي مجلس الأمن الدولي؛ لأن تلك الدول كانت ستجد حرجا أمام عجزها عن معاقبة قافلي الطريق مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

شلوف وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأحد أضاف أن الفتح الآن أتى بأوامر تركية، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقفها خلال المحادثات المرتقبة في برلين، ولذا يظهرون أنفسهم المسيطر الفعلي”على القرار العسكري والسياسي في الغرب الليبي.

وحذر شلوف من المحاولات التركية من أجل خلق مسار عسكري مواز للمسار الآخر الخاص باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وفرض أجندتها الخاصة فيما يتعلق بملف حل ودمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

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