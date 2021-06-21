الولايات المتحدة – أظهرت دراسة جديدة أن نواة الأرض تنمو على جانب واحد بشكل أسرع من الآخر، والعلماء لا يفهمون السبب.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء الزلازل في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، حدد الباحثون أن النواة الصلبة في مركز كوكب الأرض، تنمو بوتيرة أسرع تحت بحر باندا في إندونيسيا، بمعدل أسرع مما هو عليه في الجانب الآخر من الأرض، تحت البرازيل.

وبيّن العلماء أن هذا الحدث ربما تكون له آثار على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض وتاريخه أيضا، لأن عمليات الغليان والاختلافات الحرارية بين اللب الداخلي والخارجي “هو ما يحرك الدينامو الذي يولد المجال المغناطيسي، الذي يحمينا من جسيمات الشمس الخطرة”.

إذن.. ما السبب في عملية النمو غير المتماثل في قلب الكوكب؟

وهل يمكن أن يؤثر ذلك على توازن الكرة الأرضية؟

وما أهمية النواة بالنسبة لحياة البشر على السطح؟

ومن أين جاءت كميات الحديد الهائلة في باطن الأرض؟

كلها أسئلة عرضت في حلقة اليوم من برنامج #واتس_نيو للإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء د. محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية من كوالالمبور في ماليزيا.

المصدر : RT

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