ليبيا – توجّه فريق طبي من مدينة سبها متخصص في أمراض الجهاز التنفسي إلى منطقة ادليم لفرز وتصنيف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ومساعدة الفرق الطبيّة التي أرسلتها وزارة الصحّة إلى المنطقة مؤخرًا بعد أن شهدت ارتفاعًا في معدل الإصابات.

وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أصدر تعليماته إلى إدارة الطوارئ الصحية لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الوضع الصحي الطارئ بمنطقة ادليم.

وأرسلت إدارة الطوارئ الصحية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية سبها شحنة إمدادات طبية إلى منطقة ادليم، تتضمّن أدوية ومستلزمات طبيّة وسيارات إسعاف وذلك لدعم الخدمات الطبيّة بالمنطقة.

وعلى نحو متصل، أرسلت وزارة الصحة يوم الخميس الماضي فريقًا طبيًا متكاملًا إلى منطقة ادليم الواقعة جنوبيّ مرزق، للرفع من جهوزية المراكز الصحية فيها، كما وصلت قافلة طبية من وادي عتبة لتفقّد الحالة الصحية للمواطنين من خلال زيارتهم في منازلهم.

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