ليبيا – قال رئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقًا فرج ياسين إن حالة الغضب الشعبي في مناطق في برقه وفزان وطبرق بلغت حدها الأقصى بعد استمرار تجاوزات تركيا داخل ليبيا، وتعاملها وكأن الدولة مستعمرة لها، وذلك على خلفية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد تركيا للتعاون مع أذربيجان في مجال الصناعات البتروكيماوية في ليبيا، دون أن يكون له صفة في ذلك.

ياسين وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” كشف أن تكتلات سياسية في ليبيا بصدد توحيد الصف ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على خلفية تصريحات الرئيس التركي التي وصفها بـ”الوقحة”، والتي تنال من السيادة الليبية، كما سيتم مخاطبة مجلس النواب للتحرك في نفس الاتجاه.

ياسين شدد على أن الغرض من مخاطبة الأمم المتحدة بشكل رسمي هو وضع حد لتجاوزات الأتراك الذين يعتبرون عضوًا في الناتو، خاصة أنه بدا للجميع أن ما تقوم به تركيا من فوضى في ليبيا يهدف إلى فرض الميليشيات المتشددة وواجهتهم جماعة الإخوان الإرهابية على المشهد السياسي الليبي، وهو ما لن يسمح به أبناء الشعب الليبي.

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