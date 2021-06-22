ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة اجتماعا على هامش زيارته إلى تونس مع وزير الصناعة والطاقة والمناجم محمد بو سعيد.

وأكد بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد إن أبو هيسة شدد خلال الاجتماع على أهمية وضرورة العمل المشترك وتحديد السبل الفعلية لتعزيز عمليات الشراكة بين كافة القطاعات المعنية في البلدين.

وأعرب أبو هيسة عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج عمل فعلية لدعم التعاون الصناعي الليبي التونسي وتوطين الصناعة والتقنية في ليبيا والعمل على إيجاد الحلول لكل العوائق التي قد تعرقل سير العمل المشترك.

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