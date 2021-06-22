إنجلترا – نشر النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” خلال قضاء عطلته الصيفية، رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا.

وعلق أحمد صلاح حسني (41 عاما) وهو ممثل ولاعب كرة قدم وموسيقار مصري ويعتبر أول لاعب مصري يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتغارت الألماني عام 2000، وهي بطولة كأس “الإنتر توتو”، على صورة محمد صلاح، قائلا: “اتخنقت من مين بس قوللي؟”.

وتعرض محمد صلاح لوابل من الانتقادات، بعد نشره صورة من إجازته التي يقضيها في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده امام فنلندا، يوم السبت 12 يونيو الجاري، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية.

واضطر صلاح، لحذف الصورة بعد الهجوم ضده من المتابعين، ومراعاة لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسين وتابعت حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وانتقدت الجماهير موقف صلاح، خاصة بعد تعاطف نجوم كرة القدم في العالم مع إريكسن وعائلته، من خلال نشر رسائل دعم، بعكس النجم المصري الذي لم يوجه أي رسالة للنجم الدنماركي.

من جهة أخرى، تترقب الجماهير المصرية موقف محمد صلاح، من المشاركة في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

ووضع شوقى غريب مدرب منتخب “الفراعنة” اسم محمد صلاح ضمن القائمة الأولية للمنتخب لأولمبياد طوكيو، ضمن اللاعبين الكبار الذين يرغب فى الاستعانة بهم في الأولمبياد، وذلك وفقا لتعليمات البطولة واللوائح الخاصة بها.

ويرحب محمد صلاح بالمشاركة في الأولمبياد للمرة الثانية، بعد أن شارك في أولمبياد لندن 2012.

ولكن حتى الآن لم يعلن ليفربول موقفه الرسمي والنهائي من مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو، ويعتبر ليفربول هو صاحب القرار النهائي بشأن مصير اللاعب باعتبار الأولمبياد خارج الأجندة الدولية.

ويستهل منتخب “الفراعنة” مشواره في أوليمبياد طوكيو بمواجهة نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم منافسات الدور الأول بمواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

المصدر: وكالات

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