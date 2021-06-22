أوكرانيا – ذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الأوكرانية أن حكومتي كييف ولندن اتفقتا على البناء المشترك لسفن حربية وقواعد للبحرية الأوكرانية.

وجاء في البيان: “في 21 يونيو في أوديسا على متن المدمرة الصاروخية (أتش أم أس ديفيندر) التابعة للبحرية الملكية، وقع وزير مشتريات الدفاع في بريطانيا جيريمي كوين ونائب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر ميرونيوك مذكرة مشروع شراكة بحرية بين البلدين”.

وأضاف: “تنص المذكرة على وجه الخصوص، على التصميم المشترك وبناء السفن الحربية في أوكرانيا وبريطانيا، وكذلك إعادة تأهيل مؤسسات بناء السفن الأوكرانية وبناء قاعدتين للقوات البحرية الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن حفل توقيع المذكرة حضره سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف واللورد البحري البريطاني الأول الأميرال توني راداكين والسفيرة البريطانية لدى أوكرانيا ميليندا سيمونز.

وصلت المدمرة البريطانية (أتش أم أس ديفيندر) إلى أوديسا يوم الجمعة الماضي، في وهي السفينة الثانية التابعة للبحرية الملكية التي تزور المدينة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: “إنترفاكس”

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