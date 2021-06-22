ليبيا – أصدر فرج إقعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كتابا عاجلا لمدير الإدارة العامة للبحث الجنائي سابقا بشأن جباية العمالة الأجنبية الوافدة.

الكتاب الذي اطلعت صحيفة المرصد نص على إيقاف الجباية المفروضة المقدرة بقيمة 750 دينار على العمالة الأجنبية الوافدين إلى ليبيا مقابل إصدار تصاريح إقامة لها لأن تلك الإصدارات غير قانونية من دون الرجوع إلى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص الأصيل.

وأضاف الكتاب إن هذا يأتي على وجه التخصيص بعد التأكد من عدم إحالة هذه المبالغ المالية لخزينة الدولة ما يعني أنها أعمال مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة لافتا إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لن تسمح بمثل هذه الأعمال التي من شأنها إفساد العمل الأمني واستغلال الوافدين الأجانب.

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