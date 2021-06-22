الولايات المتحدة – أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن ثلث الأمريكيين يعتبرون فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، غير نزيه.

وأعرب عن هذا الرأي 32% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته جامعة مونموت الأمريكية.

وقال 61% إن بايدن فاز بطريقة نزيهة، بينما تعذرت الإجابة عن هذا السؤال على 7% ممن شاركوا في الاستطلاع.

وبين من اعتبروا الانتخابات غير نزيهة، أعرب حوالي النصف عن أنه “حان الوقت للمضي قدما إلى الأمام” و”نسيان” هذا الأمر، بينما يقول النصف الآخر إنه لا يمكن الاعتراف بفوز بايدن أبدا.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 9 و14 يونيو، وشمل 810 أشخاص.

المصدر: إنترفاكس

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