ليبيا – نفت وزارة الخارجية الإيطالية أن تكون قد لعبت أي دور في تنظيم ملتقى للمصالحة بين قبائل فزان الليبية في إيطاليا.

ونقلت وكالة “نوفا” للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها: إن منظمة “آرا باسيس” الإيطالية غير الربحية المساهمة منذ سنوات في تحقيق المصالحة التي تعقب الصراعات جنوب ليبيا، قامت بالترويج والدعوة إلى تنظيم هذا الملتقى.

وتابعت ذات المصادر أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات التي تنفذها “آرا باسيس” منذ فترة طويلة والرامية إلى تحقيق الاستقرار في إقليم فزان.

وبينت أن السفارة الإيطالية في طرابلس منحت فقط تأشيرات دخول للمندوبين الليبيين المشاركين في الملتقى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

Share and Enjoy ! 0 Shares