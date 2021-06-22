ليبيا- تدارس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السيد وئام العبدلي أوضاع الشبكة الكهربائية العامة.

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة إن الأخير والعبدلي عقدا جلسة عمل في ديوان رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية شهدت بحث أسباب زيادة ساعات الانقطاع وما أنجز من قبل الشركة في الخطة العاجلة المعتمدة.

وشدد الدبيبة خلال الجلسة على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المقترحة وعلى ظهور رئيس الشركة إعلاميا مع مدراء الإدارات بالشركة ووضع أبناء الشعب الليبي أمام كافة التفاصيل المتعلقة بالشبكة.

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