ليبيا – علق حسن الرقيق الموالي بشدة لمسلحي الوفاق وتركيا في سبها على موقف المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من تصرفات “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الأخيرة تجاه الجنوب، معتقدًا أن هناك اتفاقًا فيما بينهم؛ لأن الصمت عما يجري يدل على الموافقة.

الرقيق أشار خلال مداخلة عبر برنامج “أما بعد” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الاعلامي لجماعة الاخوان أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما يهم الجميع في الجنوب ألا تكون ساحة حرب جديدة للقتال، وأن يكون الجنوب خاليًا من أي عسكري غير ليبي من بدايته لنهايته، مبديًا رفضه لوجود هذه القوات من كل الجنسيات.

وتابع: “المفارقة أن قاعدة تمنهنت فيها فرنسيون وطليان وجهًا لوجه، لم نكن شعلة حرب لا في طرابلس ولا بنغازي، ولكن كل الكوارث التي تحدث في الشرق والغرب يتحملها الجنوب وهذه ليست أول مرة، اليوم إذا كانوا يريدون أن تكون الجنوب ساحة حرب نحن نرفض ذلك، وهناك بيانات ستصدر ضد الوجود الأجنبي في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف: “كل من يأتي للجنوب يأتي بإجراء رسمي وليس عشوائيًا، ونحن ما زلنا نضع عشر علامات استفهام بدلًا من الواحدة، وبالتأكيد هناك اتفاق أو غض نظر عن هذه الأمور، وبصريح العبارة الرئاسي والحكومة راضون عما يحدث في الجنوب، بدليل عدم صدور أي ردة فعل”.

وأوضح أن الخلل هي الشروط الهزيلة التي وضعت في مفوضية الانتخابات حتى أفرزت كثيرًا من النواب الذين لم يُرضَ عنهم، وكذلك عمداء البلديات، لافتًا إلى أن الجميع في الجنوب لا يتمكن من التعبير عن رأيه وكأنهم من كوكب آخر، ولا تعطى لهم الفرص بالرغم من وجود الخبرات الهائلة.

كما بيّن أن حراك فزان وأعيانه سيكون لهم موقف ودور خلال الأيام القادمة فيما يتعرض له أبناء الجنوب، ولكن أقصاه أن يصدر بيان بالخصوص، مضيفًا: “كل ذلك نتيجة أخطاء ارتكبناها بعد الثورة واعتقدنا أن هناك أناسًا صادقين؛ لكنهم ضحكوا علينا ودخلوا في مسلسلات ظاهرها النجاح وجوهرها الفشل، مساجدنا تدار من قبل مخابرات خارجية ونحن لا نتخذ موقفًا، يجب أن نتحرك ونصدر بيانات ليعلم العالم أننا رافضون، حتى أشقاؤنا في تركيا لهم الفضل في إيقاف الحرب والدماء، بغض النظر عن من انتصر ومن انهزم، ولكن لا يسمح لهم أن يعقدوا اتفاقيات بالنيابة عن الليبيين”.

كما استطرد قائلًا: “الآن الوضع أكثر من سيئ ويوميًا نسمع القتل والحرابة، وللأسف المنحرفون في المدينة قسموها لمربعات ويعملون باللاسلكي، هناك منطقة معينة في الجنوب تباع فيها الأطراف وهناك دور اللهو في سبها، الأجهزة الشرطية لا تغيب عنهم شاردة ولا واردة وليس لديهم مجهول؛ لأن كل الجرائم موثقة ومعروف من الذي يقوم بها، لكن العين بصيرة واليد قصيرة”، بحسب قوله.

وعلق على السبب الذي جعل عائلة الحضيري في الجنوب تصدر بيانًا متلفزًا، مشيرًا إلى أن هذه العائلة مسالمة، وهذا يدل على المستوى الذي وصلت له الجريمة في الجنوب. مؤكدًا على أن الجنوب ليس من ليبيا والجميع يتخوف من أن يرفع فيه علم آخر ويكون جزءًا من أحد الجمهوريات.

وأفاد أن البعض من نواب الجنوب يتفاعلون ويتواصلون باستمرار؛ لكن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطير للغاية، لأنه يقوم باتخاذ خطوات مخابرات أجنبية. معلقًا على زيارة رئيس المخابرات المصري لطرابلس، معتبرًا أنها عبارة عن تثبيت لأماكن ودخول مليون مصري للمنطقة الغربية والشرقية من رجال المخابرات، بحسب زعمه.

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