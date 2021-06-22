ليبيا – شدد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي على ضرورة عودة الشركات التركية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب الإعلام بالوزارة تابعته صحيفة المرصد جاء موقف الشهوبي خلال لقاء جمعه بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يالمز في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس لمناقشة جملة مواضيع مشتركة منها ضرورة إعادة تشغيل الرحلات الجوية التركية بين البلدين بأسرع وقت.

ولفت البيان إلى تقرير قدمته لجنة تدقيق تركية زارت مطاري معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس ومصراتة الدولي في وقت سابق للتأكد من الإجراءات الأمنية والفنية والسلامة المهنية فيما طلب الشهوبي مساعدة تركيا في رفع الحظر الجوي عن الأجواء الليبية.

وأضاف البيان إن الجانبين اتفقا على تحديث المنظومات ومعدات الطيران المدني التي تتطلب معايير عالية في الأمن والسلامة المهنية وتدريب وتأهيل أطقم الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية للطيران المدني فيما دعا الشهوبي يالمز لزيارة محطة الركاب البحرية بمصراتة ضمن مساعي فتح خط بحري بينها وبين تركيا.

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