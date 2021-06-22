ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن إعادة ضبط الأمن والاستقرار ليس صعبًا في ليبيا، إذا صدقت النوايا من جميع الأطراف.

العباني وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية قال: إن الانفلات الأمني كان سببه مجلس الأمن الذي أسقط النظام السياسي الليبي باستخدام قوة السلاح، وتسبب في تكوين مجموعات مسلحة مدعومة من بعض الدول، وأتاح للمتشددين التغوّل على مفاصل الدولة.

وتابع: “لا يمكن نجاح أي مبادرة محلية أو دولية من دون مشاركة القيادة المصرية الفاعلة في المنطقة”.

وأوضح النائب أن الدور المصري مهم في ليبيا لإيجاد توازن في الأزمة الليبية، حيث لا يمكن تجاهل تخوف النظام المصري من عدم استقرار الوضع السياسي والأمني الليبي وتأثيره المباشر على القاهرة.

العباني رأى أن الفرصة متاحة للجانب المصري أكثر من غيره للقيام بدور أكبر في ليبيا لعدة أسباب، منها ما تحظى به القاهرة من قبول لدى كافة أطراف الصراع.

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