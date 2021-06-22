مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا مواعيد دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد (2021-2022)، وكشف عن الشروط والقرارات الخاصة بالنسخة الجديدة من البطولة القارية.

وقرر الكاف السماح لـ12 اتحادا بإشراك فريقين في دوري الأبطال باعتبارها الأعلى تصنيفا وهي اتحادات: مصر والجزائر والكونغو الديمقراطية وأنجولا وغينيا والمغرب وجنوب أفريقيا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا ونيجيريا.

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمديد العمل بالتغييرات الخمسة في كل مباراة مع زيادة قوائم الفرق إلى 40 لاعبا بدلا من 30، والسماح بوجود 9 لاعبين على دكة البدلاء بدلا من 7 لاعبين فقط.

وقرر الكاف أيضا مد قيد اللاعبين في القائمة الإفريقية إلى يوم 15 أغسطس المقبل.

وفي ما يلي موعد مباريات الموسم الجديد لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم (2021-2022):

الدور التمهيدي الأول

– مباريات الذهاب: 10 – 12 سبتمبر 2021

– مباريات الإياب: 17 – 19 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

– مباريات الذهاب: 15 – 17 أكتوبر

– مباريات الإياب: 22 – 24 أكتوبر

دور المجموعات

– الجولة الأولى: 11 – 13 فبراير 2022

– الجولة الثانية: 18 – 20 فبراير

– الجولة الثالثة: 25 – 27 فبراير

– الجولة الرابعة: 11 – 13 مارس

– الجولة الخامسة: 18 – 20 مارس

– الجولة السادسة: 1-3 أبريل

الدور ربع النهائي

– مباريات الذهاب من 15-17 أبريل

– مباريات الإياب من 20-24

الدور نصف النهائي

– مباريات الذهاب من 6-8 مايو

– مباريات الإياب من 13-15 مايو

النهائي

في الفترة من 22 حتى 29 مايو 2022.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares