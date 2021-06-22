رومانيا – بلغ منتخب النمسا الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الأوكراني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما امس في رومانيا.

ويعود الفضل في انتصار منتخب النمسا للاعب خط وسطه الشاب كريستوف بومغارتنر (21 عاما) الذي احرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخاريست.

واحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وبلغ دور الـ16 الكبار لبطولة القارة العجوز رفقة متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره المقدوني (3-0) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم أيضا، على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في العاصمة أمستردام.

وضرب منتخب النمسا بذلك موعدا في الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ16من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19″، مع منتخب إيطاليا بطل المجموعة الأولى.

بينما اكتفى منتخب أوكرانيا بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسينتظر انتهاء دور المجموعات لمعرفة مصيره رسميا.

ذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT

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