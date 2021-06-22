سويسرا – رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خطط ميونخ لإضاءة ملعب “أليانز أرينا” بألوان قوس قزح خلال لقاء ألمانيا والمجر في كأس أوروبا غدا، لدعم المثليين والاحتجاج على قانون أقرته المجر.

وقال الاتحاد القاري في بيان اليوم الثلاثاء: “اليويفا منظمة محايدة سياسيا ودينيا”، وأضاف “بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب الذي يعتبر بمثابة رسالة تهدف إلى قرار اتخذه البرلمان الوطني المجري، يعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لهذا الأمر”.

وأعرب الاتحاد القاري عن “تفهمه بأن الهدف هو بعث رسالة للترويج إلى التنوع”، وتقبله للفكرة مقترحا تواريخ أخرى لإضاءة الملعب بألوان قوس قزح: في 28 يونيو (يوم مسيرة المثليين)، أو ما بين 3 و9 يوليو المقبل حيث يحتفل بيوم شارع كريستوفر في ميونخ.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه قام بحملات منتظمة من أجل التنوع والمساواة في كرة القدم، موضحا “العنصرية وكراهية المثليين والتمييز على أساس الجنس وجميع أشكال التمييز وصمة عار على مجتمعاتنا، وتمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه كرة القدم اليوم”.

وكان البرلمان المجري، وافق الأسبوع الماضي، على قانون يمنع مشاركة أي محتوى يتطرق إلى المثلية الجنسية أو تغيير الجنس مع القاصرين.

واستنكرت مجموعات حقوقية نص القانون، واعتبرته تمييزا ضد المثليين والمتحولين جنسيا.

المصدر: وكالات

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