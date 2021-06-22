الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يخطط لتولي منصب رئيس مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وقال في مقابلة مع موقع “صوت أمريكا الحقيقي”: “سمعت أشخاصا يتحدثون عن ذلك أكثر فأكثر.. لا أفكر في ذلك، ولكن بالطبع هناك الكثير من الحديث عنه”.

وأضاف: “تربطني علاقة جيدة مع كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب”.

وتابع: “دعونا نأمل أن نفعل كل شيء بالطريقة التقليدية”.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، إلى أن “ترامب لا يستبعد إمكانية الترشح للكونغرس، وفي حال فوزه وانتصار الجمهوريين في الانتخابات ككل، سيتقدم لمنصب رئيس مجلس النواب”.

المصدر: “نوفوستي”

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