مصر – انطلاق أول سيارة مصرية “تسير فوق الماء” إلى الشواطئ المصرية، تم إنتاجها بالكامل باستخدام عناصر ومواد محلية، وبأيد ومواهب مصرية.

اختراع جديد في مصر يتمثل في تطوير أول مركبة محلية الصنع على شكل سيارة، قادرة على “السير فوق الماء”.

صمم السيارة ثلاثة أصدقاء، وتم إنتاجها بالكامل باستخدام مكونات ومواد محلية، وبأيد ومواهب مصرية، باستثناء المحرك الذي يأتي من اليابان.

الأصدقاء الثلاثة أنتجوا حتى الآن 12 سيارة وتلقوا العديد من الطلبات بعد كشف النقاب عنها.

ويستغرق إنتاج السيارة الواحدة ثلاثة أسابيع ويتراوح سعرها بين 300 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) و700 ألف (44 ألف دولار).

ويخطط مصممو السيارة لتقديم نماذج جديدة برمائية قادرة على السير في البر والبحر، كما يعتزمون أيضا التصدير إلى الأسواق الخارجية.

المصدر : RT

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