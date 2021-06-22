تونس – فازت العداءة العراقية دانة حسين، برياضة العدو، 100 متر للسيدا ت في البطولة العربية 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال، المنعقدة في تونس هذا العام .

وحصلت دانة على ذهبية مسابقة 100 متر للسيدات، التي قطعتها بزمن 11.23 ثانية محطمة الأرقام القياسية العراقية السابقة، لتصبح رسميا “أسرع امرأة عراقية” عبر التاريخ، و”أسرع امرأة عربية” لهذه المسافة لعام 2021، حسب وصف الإعلام العراقي والعربي،

كما حصلت دانة على ذهبية مسابقة 200 متر ثانية وبرونزية في سباق 400 متر بحسب موقع البطولة.

وحصل العراق على خمس ميداليات ذهبية في هذه المنافسة، ليحل خامسا بعدد هذه الميداليات بعد المغرب وتونس والجزائر والبحرين، متساويا مع مصر التي تفوقت عليه في عدد الميداليات الفضية. وحقق الميداليات الذهبية الأخرى للعراق العداء العراقي، طه حسين، الذي تمكن من الحصول على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة 400 متر، و400 متر تتابع، وميدالية فضية في سباق 200 متر اختتم بها مشاركته في البطولة. المصدر : وكالة اخبار العرب

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