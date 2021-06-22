ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن مبادرة “استقرار ليبيا” اجتهاد يتناغم مع ما يهدف إليه لقاء برلين 2.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أضاف: “المنقوش تعلم جيدًا أن الاستقرار الحالي بعد دحر العدوان عن طرابلس فرضته حكومة الوفاق وحلفاؤها وورّثته لحكومة الوحدة الوطنية، أما من يعبث باستقرار ليبيا فلم تتحدث عنه بوضوح وهو حفتر ومرتزقة فاغنر والجنجويد” حسب زعمه.

وأعرب عن استغرابه من تصريحات المنقوش عن الاستقرار، في وقت ما يزال أكثر من ربع مليون مواطن مهجرين من المنطقة الشرقية، ويتوزعون على مناطق الغرب ومنهم من يعيش حياة صعبة خارج وطنهم.

وبشأن الدور المصري في ليبيا، قال دبرز: “مصر أيقنت بعد سنوات أنه لا يمكن الرهان على حفتر، بعد تجربة سيئة في المراهنة عليه”، حسب زعمه.

دبرز توقع أن تشهد العمالة المصرية تدفقًا كبيرًا على ليبيا، في ظل عدم توفر قاعدة بيانات لتحديد احتياجات سوق العمل الليبي.

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