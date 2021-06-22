ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن من بين القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتقارب، تلك التي سيتم تناولها في المجلس الأوروبي القادم، ولا سيما الهجرة.

دراغي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية “كما ذكّرت المستشارة ميركل نحن ندعم ما يسمى عملية برلين، والتي يجب أن تشهد مع اجتماع وزراء الخارجية في غضون أيام قليلة التزامًا أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط من جانب البلدان فرادى، حيال تلك المنطقة”.

وأضاف دراغي: “التزام واستثمار لاحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية، ولكن أيضًا لتنظيم الهجرة القانونية ومساعدة هذه الدول، ليس فقط في منطقة الشمال الأفريقي، على الاستقرار وإيجاد السلام. نحن نفكر بشكل خاص في ليبيا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares