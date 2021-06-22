روسيا – اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التقييمات السلبية لنتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من قبل الباحثين الأمريكيين، مجرد “هراء”.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “روسيا 1″، امس إن تلك التقييمات “لا تحاكي الواقع”.

وأضافت أن مثل هذه التصريحات “نموذج كلاسيكي من الدعاية الأمريكية”، مشيرة إلى أن الباحثين السياسيين الأمريكيين “يستغلون مناقشة العقوبات الإضافية، وهم دائما يستفيدون من الموجة الإعلامية هذه”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدا أول لقاء لهما منذ تولي بايدن منصب الرئاسة الأمريكية، في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.

المصدر: RT+تاس

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