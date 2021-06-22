ليبيا – رأى الناشط السياسي الليبي مهدي عبدالعاطي أن عدم مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة لليبيا، تتحمل مسؤوليته القوى الأجنبية التي كانت وراء إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، كما يتحمل فيه أطراف النزاع الداخلي المسؤولية،مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية سيعجل بالتقدم في هذا الملفّ.

عبد العاطي رجح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين أن تخرج تركيا من ليبيا باتفاقية مع مجلس الأمن، وبضغوط الدول الكبرى، لافتًا إلى أن المخاوف تتعلق بالشركات وقوات المرتزقة التي لا تتبع أي جهة أو دولة ولا يتبناها أحد.

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