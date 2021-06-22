روسيا – كادت إحدى المشجعات أن تتسبب في توقف مباراة بلجيكا وفنلندا، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أوروبا، بعدما اقتحمت ملعب كريستوفسكي في بطرسبورغ.

واقتحمت الفتاة الملعب واقتربت من منتصفه، قبل أن تتدخل قوات الأمن الروسية لإمساكها وإخراجها.

وكانت الفتاة ترتدي لباسا أسود أشبه بلباس السباحة، مكتوب عليه اسم موقع لعملة رقمية مشفرة منافسة للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين.

واعتبرت بعض المواقع الرياضية الإنجليزية، أن غرض الفتاة من اقتحامها الملعب هو الترويج للعملة الرقمية.

ولم يؤثر تسلل الفتاة إلى أرضية الملعب، على المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا 2-0.

تجدر الإشارة إلى أن لقطة اقتحام الفتاة للملعب، لم تظهر خلال البث المباشر للمباراة، لأن البروتوكول التلفزيوني في نقل مباريات كرة القدم، ينص على عدم نقل لقطات من أرض الملعب عند اقتحام المشجعين، حتى لا يتحقق غرضهم أحيانا بلفت الانتباه.

المصدر: sport.24tv.ua

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