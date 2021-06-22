فرنسا – التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، في الإليزيه، المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر.

ووفق قناة “BFMTV” الفرنسية، فإن بيبر كان في زيارة إلى باريس، وقد طلب لقاء الرئيس الفرنسي، وهو طلب لباه ماكرون.

وجاء لقاء ماكرون وبيبر لمناسبة عيد الموسيقى، حيث ناقشا القضايا المتعلقة بالشباب، لكن قناة “BFMTV” أكدت أن بيبر لم يكن جزءا من برنامج الحفل مساء الاثنين في الإليزيه، والذي ينظمه الموسيقي جان ميشيل جار.

ووفق القناة الفرنسية، فإنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس الفرنسي زيارة من نجم موسيقى عالمي، حيث استضاف في عام 2017 الفنانة ريهانا التي جاءت للترويج لمؤسسة التعليم.

المصدر: BFMTV

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