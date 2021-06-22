ليبيا – أجرت القيادة التركية اتصالات مع السلطات في العاصمة طرابلس بهدف تمرير ورقة تحمل رؤى تركيا خلال مؤتمر برلين 2 باسم الحكومة الليبية.

ووفقا لما أفادت به مصادر صحيفة المرصد نصت الورقة المقدمة من الأتراك على أن تطلب الحكومة الليبية من المجتمع الدولي في برلين استثناء القوات التركية والقوة الصديقة لها من الانسحاب وهو ذات ما طلبه وفد خلوصي يوم اقتحام معيتيقة مع بقاء هذه القوات لما بعد العملية الانتخابة بدعوى حاجة ليبيا لتركيا خلالها.

وتحدثت الورقة بحسب المصادر عن ضغوط دولية على تركيا وآخرين لسحب مرتزقتهم وقواتهم وأن الجانب التركي يرى أن لا سبيل للبقاء إلا إذا طالبت حكومة ليبيا بذلك ولا يمانع في بقاء بقية القوى الأجنبية والمرتزقة الآخرين مقابل استمرار وجوده.

وبينت المصادر وجود انقسام بين أطراف في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي حول هذه الورقة كونها ستؤجج الصراع ولا تلبي رغبة الليبيين في خروج كل الأجانب من دون استثناء.

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