الدوحة – يحتضن إستاد نادي السد اليوم في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المصيرية بين منتخبي موريتانيا واليمن المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العرب ” 2021″.

وسينضم المنتخب الفائز إلى المجموعة الثانية، وفقا للقرعة، إلى جانب كل من تونس والإمارات وسوريا، في النهائيات التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

ويسعى منتخب موريتانيا إلى متابعة مسيرته الرائعة خلال السنوات الأخيرة بعد أن استطاع تحقيق عدد من الإنجازات المتتالية، قفزت به إلى أكثر من 100 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بين العامين 2012 و2017.

في المقابل، يسعى اليمن إلى تعويض خسارته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ” 2022″، والتأهل إلى نهائيات كأس العرب على حساب نظيره الموريتاني.

المصدر: وكالات

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