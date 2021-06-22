ليبيا – قال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا الولايات ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد، بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر.

نورلاند وفي تصريح للصحفيين نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أكد أن جزءًا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة، ويعتد بها، قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها.

وقال نورلاند قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الثاني بشأن ليبيا هذا الأسبوع: “سيكون ذلك تطورًا مهمًا للغاية ومؤثرًا جدًا، لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم”.

نورلاند أضاف: “هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل”.