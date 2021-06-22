الاجتماع بحث -بحسب ماذكرت وزارة الصحة- آلية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين البلدين، وإمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات للشركات التشيكية.

كما تم مناقشة سبل التعاون مع جمهورية التشيك الاتحادية فيما يخص توطين العلاج بالداخل، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة، والأخصائيين في التخصصات الدقيقة، كجراحة الأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة القلب والشرايين والأوردة.

وعُرض خلال الاجتماع إمكانية إرسال بعض الحالات المرضية والتي يصعب علاجها بالداخل للعلاج بجمهورية التشيك، وخاصة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.

وفي نهاية الاجتماع أرسل وزير الصحة تحياته لوزير الصحة التشيكي، وقدم له دعوة لزيارة طرابلس.

من جانبه، رحب السفير التشيكي بإعادة علاقات التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي، معربًا عن رغبة جمهورية التشيك في مساعدة ليبيا في إنجاح برنامج توطين العلاج بالداخل، من خلال مساعدة القطاع الخاص في تنظيم آلية العلاج بالداخل.