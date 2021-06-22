الولايات المتحدة – أغلقت بورصة “وول ستريت” الأمريكية على ارتفاع حاد، حيث سجل المؤشر “داو جونز” أقوى جلسة له في أكثر من ثلاثة أشهر مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم الطاقة.

وارتفعت كل القطاعات الأحد عشر المدرجة على المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” وقادت أسهم الطاقة المكاسب.

وسجل سهم “مايكروسوفت كورب” مستوى قياسيا مرتفعا أثناء التعاملات.

وتترقب السوق هذا الأسبوع بيانات بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة ومبيعات المساكن، فينما سيدلي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشهادة في الكونغرس الثلاثاء.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1.76 بالمئة عند 33876.65 نقطة في حين صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” القياسي 1.40 بالمئة ليغلق عند 4224.79 نقطة.

وأغلق المؤشر “ناسداك” المجمع مرتفعا 0.79 بالمئة إلى 14141.48 نقطة.

وهوت أسهم شركات تعدين العملات المشفرة بعد توسيع الصين حملة على تعدين بتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم.

المصدر: “رويترز”

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