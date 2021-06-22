إيطاليا – أكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن جورجي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، سيتوجه إلى إيطاليا قريبا لعقد اجتماع مع مسؤولي النادي لبحث مصير النجم البرتغالي.

ولا يزال الغموض يلف مستقبل رونالدو، من الاستمرار مع ناديه يوفنتوس في الفترة المقبلة، أم يبحث عن تحد جديد في مسيرته الحافلة، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري.

وحتى الآن لا توجد أي عروض واضحة من أحد الأندية لضم كريستيانو رونالدو، ولكن خورخي مينديز سيعود إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل “صاروخ ماديرا”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي يوفنتوس منح هدافه البرتغالي، مهلة نهائية حتى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، لتحديد مستقبله مع “البيانكونيري”، الذي يرتبط معه بعقد حتى 30 يونيو 2022.

وكشفت الصحافة الإيطالية مؤخرا عن أن مينديز كان يسافر كثيرا إلى فرنسا في الأيام الأخيرة، وربما لإنهاء صفقة انتقال رونالدو إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، لا شك المفاوضات لم تدخل بعد مرحلتها الحاسمة، لكن قد يكون انتقال الأسطورة البرتغالي إلى حديقة الأمراء مسألة وقت ليس أكثر.

ويصب رونالدو حاليا تركيزه مع منتخب بلاده على غمار نهائيات بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به مع زملائه في “يورو 2016” على حساب منتخب فرنسا.

وألمح رونالدو، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عشية مباراة البرتغال وهنغاريا في مستهل مشواره ضمن “يورو 2020″، إلى إمكانية مغادرة يوفنتوس بقوله: “لعبت في أعلى المستويات خلال سنوات لذا لا يزعجني هذا على الإطلاق. إذا كنت أبلغ 18 أو 19 عاما لربما قضيت ليال دون نوم لكنني أبلغ 36 عاما، وأي شيء سيحدث بعد ذلك سيكون الأفضل لي سواء البقاء في يوفنتوس أو الانتقال”.

وأضاف: “أهم شيء الآن بطولة أوروبا وهذه المشاركة الخامسة لي لكنني أعتبرها الأولى وأود البدء بشكل جيد وأن نلعب مباراة جيدة وأن تبقى المشاعر إيجابية منذ أول مباراة وحتى الأخيرة”.

ويفكر رونالدو من فترة بعد الموسم السيء مع يوفنتوس وعدم حصد أي لقب كبير باستثناء بطولة كأس إيطاليا، في الرحيل عن الدوري الإيطالي، وإنهاء مسيرته مع “السيدة العجوز”، وخوض تجربة جديدة.

كما صرح كريستيانو رونالدو، بعد نهاية الموسم الحالي مع يوفنتوس، بأنه وصل إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ اليوم الأول في إيطاليا، وهو الفوز بالدوري والكأس والسوبر، ولقب الهداف في بلد كروي مليء بالنجوم.

ووجه رونالدو رسالة شكر عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إلى محبيه يفتخر فيها بما حققه في السنوات الماضية في الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي، شاكرا كل من ساهم في تحقيقه للإنجازات الفردية والجماعية.

وقد فسر البعض تلك الرسالة، بأن “صاروخ ماديرا” يلمح إلى إمكانية مغادرته لفريق يوفنتوس والدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

المصدر: وكالات

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