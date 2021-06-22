دبي – كشف نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن هدف طموح وضعته إمارة دبي فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وكشف عن حجم هذا الاقتصاد في الإمارة الآن.

وقال في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، إن حجم الاقتصاد الرقمي في دبي يتجاوز في الوقت الراهن 100 مليار درهم إماراتي (حوالي 28 مليار دولار)، مشددا على أن دبي تستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين.

وحث الشيخ محمد بن راشد جميع دوائر دبي للعمل لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالميا.

وأشار إلى أنه تم اليوم إصدار قانون بإنشاء هيئة دبي الرقمية، وسيتم إلحاق هيئات حكومة مثل حكومة دبي الذكية بهذه الهيئة الجديدة. وأضاف أن وظيفة هيئة دبي الرقمية هي رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي.

ووفقا لمقطع فيديو مرفق بالتغريدة فإن الهيئة التي تم استحداثها هي الأولى من نوعها في العالم، وتهدف لتحسين جودة حياة سكان دبي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT

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