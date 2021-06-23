ليبيا – كشف وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة عن انطلاق برنامج العمل التنفيذي لجملة الاتفاقيات المبرمة مؤخرًا بين ليبيا وتونس.

أبو هيسة وفي تصريح صحفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارته إلى القطب الصناعي “نيوبارك” في منطقة الفجة التونسية برفقة وزير الصناعة التونسي بالنيابة محمد بوسعي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن هذه الاتفاقيات تم إبرامها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى ليبيا.

وأضاف أبو هيسة: إن زيارته إلى تونس التي شرع فيها الإثنين الماضي تأتي في إطار الإجراءات العملية الحقيقية، وفي صدارتها الزيارات المتبادلة للوقوف على التجارب وتبادل الخبرات والأفكار. مبينًا أن الإيعاز تم رسميًا للجان الفنية المشتركة الليبية التونسية للتواصل بشكل عملي ومكثف.

وبين أبو هيسة أن هذا التواصل يأتي بهدف الارتقاء بمختلف القطاعات في ليبيا وتوطين الصناعة والتقنية، ودعم التعاون التونسي الليبي في هذا المجال، والاحتذاء بالتجارب التونسية الناجحة وبالصروح الصناعية فيها.

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