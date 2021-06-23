ليبيا – سلط تقرير نشره موقع “العربي الجديد” القطري أمس الثلاثاء على قضية الأدوية منتهية الصلاحية التي ما زالت متداولة بشكل واسع في الصيدليات الخاصة.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد قال إن المواطن الليبي يواجه مخاطر صحية عدة، من بينها قضية الأدوية منتهية الصلاحية التي ما زالت متداولة بشكل واسع في الصيادليات الخاصة، بالإضافة إلى المراكز الصحية الحكومية، دون أن تتمكن السلطات من القضاء على المهربين أو الحد من نشاطهم.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ضبط وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، كمية من اللقاحات منتهية الصلاحية في مركز صحي في منطقة دريانة، شرقي بنغازي، خلال زيارته المركز للاطلاع على سير عمله.

وأعلنت وزارة الصحة أن الزناتي طلب من رئيس ديوان الحكومة في المنطقة الشرقية إسماعيل العيصة، ومكتب التفتيش والمتابعة لدى الوزارة، تشكيل لجنة للتحقيق بوجود لقاحات منتهية الصلاحية في ثلاجة حفظ الأدوية في المركز الصحي في دريانة.

بدوره، أكد الطبيب رمزي أبوستة أن ضبط اللقاحات حصل صدفة، مشيرًا إلى أن غالبية المراكز الصحية تتوفر على كميات مماثلة يجب أن تشملها الرقابة.

ولفت في تصريح لذات الموقع إلى أن اللقاحات المضبوطة كانت في مركز صحي حكومي، ما يعني أنها وزعت على كل المراكز الصحية.

ورأى أن فتح تحقيق في الحادثة هو مجرد محاولة لإثبات سلطة الدولة، قائلًا: “الرأي العام يعرف أن السوق الليبية تعج بالأدوية المهربة بوسائل غير شرعية، فلماذا لا تحقق السلطات فيها؟ كما أن قرار الوزارة لم يحدد نوع هذه اللقاحات، ولأي فئة”.

وبحسب أبو ستة فإن هناك أسواق جملة خاصة بالأدوية وسط العاصمة طرابلس وتحديدًا في حي الدريبي وحي باب بن غشير، حيث مقرات عشرات الشركات الطبية الخاصة التي تستورد المستلزمات الطبية، ومنها الأدوية.

وأكد أنها شركات مرخصة لكنها تستورد أصنافًا من الأدوية، منها اللقاحات الخاصة بالأطفال، وتزود المراكز الصحية الحكومية باحتياجاتها.

وتساءل: “أليست الوزارة قادرة على مراقبة ما تشتريه من هذه الشركات الخاصة؟”.

وعول أبو ستة على توحيد الحكومة وبالتالي قطاع الصحة للحد من تفشي تهريب الدواء، قائلًا: “إن إحدى المشاكل التي واجهت جهود السلطات لتطويق الظاهرة هي الانقسام الحكومي ووجود وزارتين بما يتبعهما من أجهزة معنية باستيراد الدواء، الأمر الذي سهل على التجار التعامل مع الفاسدين في قطاعات الدولة”، مشيرًا إلى أن الخطورة ربما تكون قد وصلت إلى المواطن نفسه.

وأشار التقرير إلى أن السلطات من بينها وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ المعروف سابقًا باسم المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها تكتفي بإصدار نشرات تحذيرية من بعض أصناف الأدوية المنتشرة في الأسواق؛ بسبب مخالفتها لمواصفات الاستهلاك، من دون أن تشكَل لجان للتحقيق لمعرفة كيفية وصولها إلى البلاد.

من جانبه، اعترف المدير السابق لإدارة الصيدليات في وزارة الصحة محمد البقار، بانتشار الأدوية المقلدة ومنتهية الصلاحية في البلاد، لكنه يتهم الجهات الرقابية، وخصوصًا حرس الحدود والجمارك، بالإهمال.

وقال البقار: إن دور الملاحقة والرقابة هو دور أجهزة الأمن والجهات الرقابية الأخرى، وليست من تخصص وزارة الصحة.

كما أشار إلى أنّ نقص تمويل جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن استيراد الأدوية أدى إلى اعتماد الصيدليات الخاصة على الأدوية المستوردة من قبل شركات خاصة. ولهذه وسائلها الملتوية للتهرب من الرقابة، موضحًا أن الفوضى التي تعيشها البلاد هي السبب ولو لاحقنا خيوط القضية لوجدنا كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى، على حد قوله.

واقترح البقار إجراءات عاجلة للحدّ من الظاهرة، كمعاقبة الصيدليات الخاصة بغرامات مالية كبيرة أو إقفالها، معتبرًا أنه الحل الأنسب لإقفال الطريق أمام الشركات الخاصة التي لن تجد قناة لتصريف بضاعتها، وبالتالي توفر السلطات نوعًا من الحماية لصحة المواطن.

من جهته، يقول صاحب إحدى الصيدليات في حي رأس حسن في طرابلس المكي الطياري: إنه لا يمكنه كصيدلي التعرف إلى صلاحية الدواء إذا ما تم تزوير تاريخه أو كان مقلدًا من قبل شركة تمتهن التقليد.

وأعرب الطياري عن مخاوفه من مضاعفات هذه الأدوية على صحة المواطن، قائلًا: “هناك أدوية لا يمكن للمريض الحصول عليها إلا من خلال الصيدليات الخاصة التي تشتريها بدورها من شركات خاصة أيضًا، مثل أدوية أمراض السرطان أو أدوية مرضى الكلى أو اللقاحات. وما يخيف حقًا هو اختلاف أسعارها بين صيدلية وأخرى”.

وأضاف: “سيلجأ المواطن إلى شراء الأسعار الأرخص والمرجح أن تكون مقلدة أو منتهية الصلاحية، والمضاعفات عندها ستكون خطيرة”.

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