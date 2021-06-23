مصر – واصل نادي الزمالك مشواره في مسابقة كأس مصر لكرة القدم، بفوزه على مصر المقاصة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما امس على ملعب أستاد السويس الجديد، في الدور ربع النهائي.

ويدين “الفارس الأبيض” بالفضل في انتصاره لمهاجمه يوسف إبراهيم أوباما الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (57 و61) من عمر المباراة.

وضرب الزمالك، موعدا في المربع الذهبي، مع فريق أسوان، الذي تغلب بدوره على المصري البورسعيدي، بركلات الترجيح (5-4)، بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين 31 مايو الماضي، على أستاد الإسكندرية.

المصدر: وكالات

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