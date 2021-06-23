إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل تموز العراقي في عهد صدام حسين

إسرائيل – بمناسبة مرور 40 عاما على ما يعرف بـ”عملية أوبرا”، نشرت إسرائيل حزمة من الوثائق المتعلقة بغارتها الجوية على مفاعل “تموز” (“أوزيراك”) النووي العراقي في السابع من يونيو عام 1981.

وتضم هذه الوثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي التي نشرتها وزارة الدفاع أمس الثلاثاء رسوما يدوية للمفاعل الذي كانت تل أبيب تخشى من أن الزعيم العراقي الراحل صدام حسين قد يستخدمه لتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك رسوم تظهر مشهد المفاعل من مقاتلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم كانت جزءا من البيانات الاستخباراتية خلال التخطيط لـ”عملية أوبرا”.

كما نشرت الوزارة ضمن هذه الحزمة تقريرا صدر عقب تنفيذ الهجوم، بما في ذلك أمر خطي من قائد الجيش بتنفيذ العملية وقرار الحكومة ببدء التخطيط للهجوم في عام 1980 ومشاورات بشأن موعده.

وتضم هذه الحزمة مذكرة تنص على إرجاء “عملية أوبرا” التي كانت مقررة أصلا لـ31 مايو، لمدة أسبوع بسبب الاجتماع الذي عقد في الرابع من يونيو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس المصري أنور السادات في شرم الشيخ.

كما تضم هذه الوثائق اعترافات مسجلة للطيار العسكري وأول رائد فضاء إسرائيلي إيلان رامون الذي شارك في “عملية أوبرا” وتوفى في عام 2003 جراء كارثة تحطم مكوك “كولومبيا” الفضائي الأمريكي.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

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