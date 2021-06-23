لبنان – كشفت قناة “MTV” اللبنانية عن “فضيحة جديدة متعلقة بصحة وغذاء المواطنين، حيث قام بعض التجار باستيراد زيوت مخصصة لأعلاف الحيوانات وإعادة تعبئتها على أنها زيوت نباتية وبيعها بالأسواق”.

وأشارت “MTV” إلى أنه “يتم بيع هذه الزيوت بعد إعادة تعبئتها، في الأسواق اللبنانية بأسعار مرتفعة، أسوة بكل ماركات الزيوت التي تشهد منذ بدء الأزمة الاقتصادية جنونا في الأسعار”.

وأوضحت القناة أنها علمت أن “جهاز أمن الدولة قام بمداهمة مستودع في منطقة البقا ، والمعمل التابع له في البقاع أيضا، حيث قام بضبط 20 طنا من هذه الزيوت، التي تباع على أنها مستوردة من بلغاريا، أحد أشهر الدول المصدرة للزيوت، في غش مضاعف بحق الناس وصحتهم، والترويج على الغلاف الخارجي بأنها تحتوي على فيتامينات A وD، وأنها مئة في المئة نباتية قام الجهاز المذكور بكامل دوره”.

ووفقا لمعلومات “MTV”، “تم إغلاق المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في البقاع، القاضي جويل عيسى الخوري، وجرى توقيف كل من السوري س.ح.، واللبنانيين أ.ح. و ف.ع”.

بالإضافة إلى ما سبق، نبهت القناة اللبنانية من أن “الفضيحة الكبيرة تمثلت بالتدخلات على أرفع المستويات والتي حصلت للفلفة الموضوع وعدم سجن هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بصحة اللبنانيين”، مؤكدة أنها علمت بأن “شخصية سياسية بقاعية رفيعة وتشغل موقعة استشارية مهمة، تدخلت لمنع توقيف أحد التجار من مدينته، فما كان من التاجر اللبناني الآخر الا أن استدعى اتصالاته أيضا، التي لبت النداء”.

المصدر: “MTV” اللبنانية

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