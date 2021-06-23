البحرين – أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن بدء حفر أول بئر استكشافية في القاطع البحري رقم 1 شمالي مملكة البحرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك ضمن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الموقعة بين البحرين وشركة “إيني” الإيطالية بتاريخ 1 مايو 2019 بشأن المقطع البحري رقم 1، والذي تقدر بمساحة 2800 كيلومتر مربع وبعمق يتراوح ما بين 10 أمتار و70 مترا.

وأوضح وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، أن شركة “ايني” الايطالية قد أنهت المسوحات البيئية ومسوحات تحديد نوعية قاع البحر مسبقا، وتأتي هذه العمليات قبل الشروع بالحفر، مضيفا أنه من المحتمل أن تستمر عمليات الحفر لعدة أشهر، مؤكدا أن عمليات الاستكشاف والتنقيب تحتاج إلى محاولات عدة وجهد ووقت وتنسيق متواصل مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

‎الجدير بالذكر أنه بحسب اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج فإن شركة النفط العالمية “إيني” الإيطالية ملتزمة بحفر هذا البئر الاستكشافي والقيام بعدد من الدراسات الجيولوجية، وفي حالة التوصل إلى نتائج مشجعة، فإن الشركة قد تنتقل للمراحل اللاحقة من الاتفاقية والتي قد تشمل عمل مسوحات جيولوجية وسايزمية وحفر آبار إضافية في هذا القاطع.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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