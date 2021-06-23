العراق – وجه وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، دعوة رسمية للقيصر كاظم الساهر، للمشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25 في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن “دعوة الوزير جاءت بناء على استقباله وفد رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر، في مكتبه بمقر الوزارة الأسبوع الماضي، إذ نوقش حضور الساهر حفل افتتاح أو ختام البطولة”.

وأضافت، أن “الساهر يمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فإن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونه رمزا وطنيا نفتخر به”.

وأشارت إلى أن “مواقف الساهر الوطنية النبيلة تؤكد أنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة”.

المصدر: RT

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