روسيا – كانت المؤسسة الروسية للدراسات المستقبلية قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن بدء العمل في صنع السيارة الطائرة Cyclocar في إطار مشروع Cyclone، بستة مقاعد وحمولة تصل إلى 600 كلغم.

ووفقا للمؤسسة، ستكون سرعة طيران هذه السيارة 250 كيلومترا في الساعة ومداها الأقصى 500 كيلومتر، ويمكنها الهبوط حتى على سطح مائل بدرجة 30 درجة عن الأفق، والهبوط حتى على الأسطح العمودية. ومن المنتظر أن يختبر نموذج أولي بحجم كامل للسيارة في عام 2022، حيث اختبر النموذج الأولي المصغر في عام 2020.

ويمكن الدخول إلى مقصورة الركاب من الجانبين ومن الأبواب الخلفية الواسعة التي تسمح بوضع حمولات ضخمة ومعدات طبية، وهذا يعني يمكن استخدامها في نقل المرضى والمصابين.

وسيتم توفير الدفع الدوري بواسطة محطة توليد طاقة هجينة روسية الصنع، مجهزة بمحرك كهربائي كامل ومولد غازي.

وقد اجتازت جميع معدات وأجهزة السيارة الاختبارات الأرضية بنجاح، وفي عام 2020 حقق النموذج الأولي المصغر للسيارة رحلة جوية، تم خلالها اختبار جميع الآليات الرئيسية وخوارزميات التحكم.

ووفقا للمشرف على المشروع، يان تشبيسيف، من مؤسسة الدراسات المستقبلية، يمكن التحكم بالسيارة الطائرة بواسطة سائق على متنها أو من الأرض كطائرة من دون طيار.

المصدر: فيستي. رو

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