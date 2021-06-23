ليبيا – أظهر استطلاع للرأي أجرته السفارة الأمريكية – الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات.

السفارة وفي تغريدة لها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء، كشفت أن ما يقارب ال 60٪ من الليبيين يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية؛ و70٪ متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر.

وأكدت السفارة أن الليبيين يرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021؛ رغبة في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق.

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين إلى التعهد بالتزامات ثابتة، تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر. وأشارت إلى أن التقدم الملحوظ يتطلب الوحدة الوطنية وإزالة القوات الأجنبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares