ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مؤتمر برلين 2 يدفعه للإشادة بالمجهودات المتميزة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأمر الذي يجعلني أُؤكد أن الاستقرار في ليبيا ليس استثناء من مفهوم الاستقرار، فلا استقرار بلا مؤسسة عسكرية موحدة، ولا سلطة بلا قوة، والقوة تكمن في الجيش الذي يحتكر السلاح ويحدد استعمالاته”.

وأكد أن وجود قوات عسكرية أجنبية ومرتزقة أجانب على الأرض، لا تجعل الاستقرار ممكنًا؛ لأنها سوف تُعيق الجيش في القيام بعملياته العسكرية في محاربته للإرهاب وحماية حدود الدولة وأجوائها وشطآنها.

كما اعتبر أن إنتشار السلاح ووجود الجماعات المسلحة وخاصة تلك التي ترتبط بأيدلوجيات ودول أجنبية يعتبر عائقًا أمام تحقيق الاستقرار، مشددًا على أن حل الجماعات المسلحة خارج السلطة ونزع سلاحها هو السبيل إلى الاستقرار.

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